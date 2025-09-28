Haberler

Bolu'da 3 Araçla Kaza: 1 Yaralı

Bolu'da 3 Araçla Kaza: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da meydana gelen kazada bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve ardından iki otomobil daha kaza yaptı. Alkol testi yapılan sürücü 3.40 promil alkollü çıktı.

Bolu'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Düzce istikametine seyreden M.Ç. idaresindeki 14 BM 756 plakalı otomobilin Paşaköy mevkisinde çarptığı aydınlatma direği yolun karşı şeridine devrildi.

Bu sırada F.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile A.Ş. idaresindeki 14 DR 678 plakalı otomobil devrilen aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, SEDAŞ ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden M.Ç, alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine direnerek, kendisini görüntüleyen gazetecilerden çekim yapmamalarını istedi.

Yapılan testte 3.40 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, daha sonra sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

9 kişiyle maçı kazandım derken 90+1'de gelen golle yıkıldılar
Sadettin Saran'dan kafa karıştıran gol sevinci

Sadettin Saran'dan kafa karıştıran gol sevinci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.