Bolu'da 3 Araçla Kaza: 1 Yaralı

Bolu'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Düzce istikametine seyreden M.Ç. idaresindeki 14 BM 756 plakalı otomobilin Paşaköy mevkisinde çarptığı aydınlatma direği yolun karşı şeridine devrildi.

Bu sırada F.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile A.Ş. idaresindeki 14 DR 678 plakalı otomobil devrilen aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, SEDAŞ ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden M.Ç, alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine direnerek, kendisini görüntüleyen gazetecilerden çekim yapmamalarını istedi.

Yapılan testte 3.40 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, daha sonra sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.