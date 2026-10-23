Bolu'da 23 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası olan firari, Kılıçarslan'da yakalandı

Bolu'da 23 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası olan firari, Kılıçarslan'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'yağma' suçlarından hakkında 23 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin çalışması sonucu Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir ikamette yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'da hakkında 23 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışması sonucu "uyuşturucu madde ticareti" ve "yağma" suçlarından hakkında 23 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir ikamette yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA