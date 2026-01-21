2 katlı ev alev alev yandı
Karaçayır Mahallesi'nde gece saatlerinde Hacer U.'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin tamamına yayılırken, yangın itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel