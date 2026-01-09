Haberler

Bolu'da geçen yıl tedavi edilen 132 yaban hayvanı doğayla buluştu

Bolu'da 2025 yılında yaralı ya da yardıma muhtaç halde bulunan 132 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, çeşitli türlerden hayvanların yeniden doğadaki yerlerine döndüğünü duyurdu.

Bolu'da 2025 yılında 132 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentte geçen yıl yaralı ya da yardıma muhtaç halde bulunan 132 yaban hayvanının tedavi edildiği belirtildi.

Yaban hayvanlarının tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldığı aktarılan açıklamada, "Kara akbaba, vaşak, kızıl geyik, halkalı sinek kuşu ve daha niceleri yeniden özgür." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, yaban hayvanlarının doğaya bırakılmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
