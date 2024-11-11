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Bolu'da 1000 Fidan Dikildi

Bolu'da 1000 Fidan Dikildi
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Bolu'nun Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe yerel yöneticiler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bolu'nun Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 1000 fidan ekildi.

Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500'er fidanın toprakla buluşturulması için fidan dikim etkinliği yapıldı.

Mengen Spor Salonu bahçesindeki etkinliğe Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Vural Turan, Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Koçak, orman teşkilatı görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yeniçağa ilçesinde ise Akıncı köyü mevkisinde 500 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Dikim törenine, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
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