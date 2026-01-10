Bolu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Valisi Aydın, mesajında, basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasının en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

Kamuoyunun aydınlatılması adına, büyük sorumluluk bilinciyle gece gündüz demeden görev yapan gazetecilerin, çoğulcu ve şeffaf toplum düzeninin inşasında önemli rol üstlendiğine işaret eden Aydın, "İlimizde ve ülkemizin dört bir yanında, meslek ilkeleri ve etik değerler doğrultusunda fedakarca görev yapan basın mensuplarımız, yalnızca haber aktaran değil, toplumsal hafızayı canlı tutan, milletin sesi olan kıymetli emek neferleridir. Bu anlamlı gün vesilesiyle görevleri başında hayatını kaybeden basın şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor. Basın camiamıza sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özcan da mesajında, meslek ilkeleri doğrultusunda kamu yararını gözeterek görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından basının, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla toplumun haber alma hakkını sağlayan en önemli kurumlardan biri olduğunu belirte Özcan, basının Bolu'nun ve ülkenin sesi, halkın gözü kulağı olduğunu, zaman ve mekan gözetmeksizin, kimi zaman zor şartlar altında mesleğini icra eden basın emekçilerinin kentin gelişimi noktasında da önemli görev üstlendiğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Yiğit ise mesajında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla etik ilkelere bağlı kalarak mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Gazetecilere başarılı çalışmalar dileğinde bulunan Yiğit, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına da Allah'tan rahmet diledi.