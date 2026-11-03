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Bolu Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Özdemir'e ev hapsi verildi

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Bolu Belediyesine yönelik zimmet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklanan Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile 2 şüpheli, ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye edildi. Mahkeme, itiraz üzerine Özdemir, N.E. ve M.T.A. hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Bolu Belediyesine yönelik "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve 2 şüpheli, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 27 Ekim'de tutuklanan Özdemir, Park Bahçeler Müdür Vekili N.E. ile aynı müdürlükte görev yapan M.T.A'nın avukatları, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Özdemir, N.E. ile M.T.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA
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