Bolu Belediyesi rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu Belediyesi rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ile 3 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüphelinin savcılık sorguları sürüyor.
Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Dün gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ile 3 belediye çalışanının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında dün Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ve 3 belediye çalışanı gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılmıştı.