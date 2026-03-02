Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tutuklama talebi

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı S.C. ve BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S. tutuklama, diğer 10 zanlı adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen şüpheliler, arka giriş kapısından adliye binasına alındı.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özcan, S.C. ve A.S. tutuklanmaları, diğer 10 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverilmeleri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat'ta Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.