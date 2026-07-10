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Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum

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Bolu Belediyesi'ne yönelik 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un ev hapsi kaldırıldı, iki tutuklu sanık adli kontrolle tahliye edildi. Başkan Tanju Özcan'ın tutukluluk hali devam ediyor.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, Bolu Belediyesi'ne yönelik 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının 5'inci gününde ara karar açıklandı. Ev hapsi bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'a yurt dışı çıkış yasağıyla, ev hapsinin kaldırılmasına; tutuklu sanıklar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

TANJU ÖZCAN'IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ve Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşma, 7 Eylül 2026 tarihine ertelendi.

Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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