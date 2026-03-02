Haberler

'İrtikap' soruşturmasında gözaltına alınan Tanju Özcan adliyeye sevk edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişilik ekibi, savcılık ifadeleri sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu durumu eleştirerek, tutuklama gerekçelerinin geçersiz olduğunu savundu.

TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve beraberindeki 12 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Adliye önünde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 3 günlük soruşturmanın sonucunda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Bolsev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

Başarır, kararın utanç verici olduğunu söyleyerek, "Yargıtay 5 Ceza Dairesi, benzer bir olayda, 2024 yılında, 'Asla ve asla irtikap suçu oluşmaz' demesine rağmen, bu karar önünüzde olmasına rağmen, bu karar çok yeni tarihli bir karar olmasına rağmen, belediye başkanımızı ne hakla tutuklamaya sevk ediyorsunuz? Ben Bolu halkına ve Türk milletine sesleniyorum. İradeniz gasp ediliyor. ve kapalı kapılar arkasında yapılan toplantılar sonucunda bu dosyada delil yok. Bugün burada bulunan hiçbir kimsenin suçu yok. Tamamen bir algıyla Bolu Belediye Başkanı tutuklanıp görevden alınmak isteniyor" dedi.

500

