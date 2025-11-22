Haberler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Hatay'da Etkinlik Düzenledi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden 'Genç Yeryüzü Doktorları' topluluğu, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çocuklarla etkinlik yaparak, onlara eğlenceli anlar yaşattı.

Üniversitesinin "Genç Yeryüzü Doktorları" topluluğu tarafından ilçedeki konteyner kentler ve Hayad Derneği Yetim Evi'nde etkinlik düzenlendi.

Programda çocuklarla ip atlayıp, çarşaf boyayan üniversiteliler, parkur oyunlarıyla katılımcıların yüzünü güldürdü.

Üniversitelilerden Buse Selçuk, AA muhabirine, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) katkısıyla etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Hatay'a gönüllü geldiklerini belirten Selçuk, çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
