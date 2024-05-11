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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 'Töreli Türk Edebiyatı Okumaları' programı düzenlendi

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyenleri ile ilde yaşayan yazarlar, 'Töreli Türk Edebiyatı Okumaları' programında bir araya geldi. Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında her hafta cuma günü buluşan akademisyen ve yazarlar, sanattan edebiyata, toplumu ilgilendiren her konuda alanında uzmanlarla sohbet gerçekleştiriyor. BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdülkadir Dağlar, Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Doç. Dr. Erhan Çapraz'ın katıldığı etkinlikte 'Türk Dilinde Töresözler: Atasözleri' konusu işlendi. Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şube Başkanı Mustafa Süs, bu tür kültürel etkinliklerin Bolu'ya çok şey kattığını ve ilk günden itibaren ilgi gördüğünü söyledi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyenleri ile ilde yaşayan yazarlar, "Töreli Türk Edebiyatı Okumaları" programında bir araya geldi.

Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında her hafta cuma günü buluşan akademisyen ve yazarlar, sanattan edebiyata, toplumu ilgilendiren her konuda alanında uzmanlarla sohbet gerçekleştiriyor.

BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdülkadir Dağlar, Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Doç. Dr. Erhan Çapraz'ın katıldığı etkinlikte "Türk Dilinde Töresözler: Atasözleri" konusu işlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şube Başkanı Mustafa Süs, bu tür kültürel etkinliklerin Bolu'ya çok şey kattığını ve ilk günden itibaren ilgi gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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