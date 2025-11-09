Haberler

Bolivya ve ABD, Büyükelçilik Düzeyinde İlişkileri Yeniden Başlatıyor

Bolivya ve ABD, 17 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerini büyükelçilik düzeyine çıkarma kararı aldı. Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira'nın açıklamasıyla başlayan bu süreç, iki ülke arasında işbirliğinin gelişmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

LA PAZ, 9 Kasım (Xinhua) -- Bolivya ve ABD, 17 yıllık aradan sonra diplomatik ilişkileri yeniden büyükelçilik düzeyine çıkarıyor. Açıklama, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau tarafından yapıldı.

Landau, Paz'ın göreve başlaması nedeniyle düzenlenen töreninin ardından başkanlık sarayında yaptığı açıklamada, "Başkentlerimizde büyükelçilerin bulunmaması çok olağandışı bir durumdu. Bu önemli bir adım ve çok yakında büyükelçilerin isimlerini açıklayacağımızı umuyoruz" dedi.

Paz ise kararı Bolivya'nın dış politikasında pragmatik bir dönüşümün parçası diye nitelendirirken, "İşbirliği ve karşılıklı saygı çerçevesinde ABD hükümeti ve halkıyla ilişkilerimizi yeniden kuracağız" dedi.

Her iki hükümet de eğitim, kamu güvenliği, ekonomik kalkınma, ticaret ve yatırım gibi alanlarda işbirliğini genişletmek için teknik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Büyükelçilerin atanması için henüz tarih belirlenmemiş olsa da her iki taraf da büyükelçilik düzeyinde temsilin yeniden tesis edilmesinin La Paz ile Washington arasında ilişkilerin yenilenmesi anlamına geleceğini belirtti.

ABD ve Bolivya arasındaki ikili ilişkilerin seviyesi, dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in 2008 yılında ABD büyükelçisini sınır dışı etmesiyle düşürülmüş, Washington da buna karşılık Bolivya büyükelçisini sınır dışı etmişti. O zamandan beri ilişkiler, tekrarlayan gerginlikler arasında maslahatgüzar düzeyinde yönetiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
