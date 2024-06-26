Bolivya Devlet Başkanı Arce, Ordudaki Düzensiz Seferberliği Kınadı

(ANKARA) - Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ordudaki bazı birimlerin gerçekleştirdiği düzensiz seferberliği kınadıklarını ve demokrasiye saygı gösterilmesini beklediklerini bildirdi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, X hesabından yaptığı açıklamada Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından düzensiz bir seferberlik gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu seferberliği kınadıklarını belirten Arce, demokrasiye saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kalkışmayı doğrularken, halkı hükümetin yanında olmaya çağırdı. Morales, "Demokrasiyi savunmak için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Silahlı Kuvvetlerin demokrasiyi ihlal etmesine ve halkın gözünü korkutmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.