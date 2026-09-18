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Bolivya'da yeni bir benekli yaban kedisi türü keşfedildi

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Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın ormanlarında yaşayan ve daha önce bilinen türlerle karıştırılan küçük benekli yaban kedisinin, DNA analizleri sonucunda yeni bir tür olduğu tespit edildi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın ormanlarında yaşayan ve daha önce bilinen türlerle karıştırılan küçük benekli yaban kedisinin, DNA analizleri sonucunda yeni bir tür olduğu tespit edildi.

BBC'nin haberine göre, Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarındaki dağlık Yungas bölgesi sakinleri tarafından ormanda yavruyken bulunan kedinin, büyüme sürecindeki davranışları üzerine inceleme başlatıldı.

Başkent La Paz'da bulunan San Andrés Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen DNA çalışmaları, benekli yaban kedisinin yeni bir tür olduğunu ortaya koydu.

Yerel halkın kullandığı isimden esinlenilerek "Leopardus tilcayo (Tilcaya kedisi)" adı verilen yeni tür, yaklaşık 45 santimetre gövde uzunluğuyla ortalama bir evcil kedi boyutunda.

Yuvarlak kulakları ve benekli kürkü ise onu bölgedeki diğer küçük kedi türlerinden ayırt eden fiziksel özellikleri arasında gösteriliyor.

Bolivya'daki bir koruma barınağında yaşayan yaklaşık 10 yaşındaki kedinin, bulunmasından önce nehir ve yoğun ormanlık alanlarda uzun süre gizlendiği belirtiliyor.

Araştırmacılar, bu keşfin ormansızlaşma, yaşam alanı kaybı ve yasa dışı avlanma tehdidi altındaki yaban kedilerinin korunmasına dikkati çektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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