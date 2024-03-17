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Bolivya'da şiddetli yağışlarda 52 kişi hayatını kaybetti

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Bolivya'da son 3 ayda yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar ayrıca birçok kentte hasara yol açtı. 133 kasabada sele neden olan yağışlar, 51 bin 668 kişiyi etkiledi. Bazı bölgelerde ise kırmızı alarm ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son 3 ayda 52 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basında çıkan habere göre, başta La Paz olmak üzere birçok kentte etkili olan yağışlar çok sayıda can kaybına ve hasara yol açtı.

EVLER YIKILDI, KIRMIZI ALARM İLAN EDİLDİ

Ülkede yağmur mevsiminin başladığı yıl başından bu yana olumsuz etkisi görülen yağışlarla ilgili yetkililerce yapılan açıklamada, yoğun yağışların 133 kasabada sele neden olduğu ve 51 bin 668 kişinin bu durumdan etkilendiği bildirildi.

911 evin yıkıldığı, 1251 evin de kısmen zarar gördüğü yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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