Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da otobüsün yük kamyonuyla çarpışması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Kazaya hatalı sollama yapan kamyonun neden olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, komşu ülke Şili'ye giden otobüs, Bolivya'nın batısındaki Tamboquemado otoyolunda, karşı yönden gelen yük kamyonuyla çarpıştı. Kazada, 22 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kazada otobüs şoförü ile kamyon şoförünün de öldüğü bildirildi. Açıklamada, kazaya hatalı sollama yapan kamyonun neden olduğu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.