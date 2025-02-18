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Bolivya'da otobüs kazası: 31 ölü, 15 yaralı

Bolivya'da otobüs kazası: 31 ölü, 15 yaralı
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Bolivya'da bir yolcu otobüsünün 800 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, yolcu otobüsünün 800 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabasında 800 metrelik uçuruma yuvarlandığı bildirildi. Açıklamada, kazada 31 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

ARAZİNİN ENGEBELİ OLMASI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI GÜÇLEŞTİRİYOR

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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