Bolivya'da kargo uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
LA Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında para taşıyan bir kargo uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi öldü.

Bolivya Savunma Bakanı Marcelo Salinas, Hercules C-130 tipi kargo uçağının yeni basılmış Bolivya paralarını taşırken, La Paz'a komşu El Alto şehrindeki havaalanına iniş yaparken "pistten saptığını" ve ardından yakındaki bir tarlaya düştüğünü söyledi.

Yetkililer, terminale gelen ve terminalden kalkan tüm uçuşları geçici olarak askıya aldı.

İtfaiye şefi Pavel Tovar, kazada en az 15 kişinin öldüğünü kaydederken, ölenlerin uçakta mı yoksa yakındaki otoyoldaki araçlarda mı olduğunu açıklamadı.

Bolivya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergio Lora, uçağın altı mürettebatından ikisinin henüz bulunamadığını belirterek, uçağın Santa Cruz kentinden kalktığını anımsattı.

Resmi bilgilere göre, 500'den fazla asker ve 100 polis memuru kaza alanındaki kalabalığı dağıtmak için bölgeyi kontrol altına aldı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
