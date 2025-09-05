Boğulma Tehlikesi Geçiren Hükümlü Yakalandı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde girmenin yasak olduğu dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren O.K. (37), cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. 7 ayrı suçtan 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edine O.K., gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Sahil Kısmı Kule 6 mevkisinde meydana geldi. Hava şartlarından dolayı girmenin yasaklandığı denize giren O.K., akıntıya kapıldı. Durumu fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle O.K., kıyıya çıkarıldı.

BAŞKASININ BİLGİLERİNİ VERDİ

O.K., polise kimlik kontrolünde başkasına ait bilgileri verdi. Polis, tutarsızlık üzerine O.K.'yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte polis merkezine götürdü. Yapılan detaylı sorguda O.K.'nin gerçek kimliği tespit edildi. O.K.'nin 7 ayrı suçtan toplam 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.