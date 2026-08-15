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Atakum'da 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Atakum'da 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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Samsun'un Atakum ilçesinde ailesiyle denize giren 13, 15 ve 4 yaşlarındaki üç çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların hızlı müdahalesiyle denizden çıkarılan çocuklar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Cami Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Ailesiyle birlikte serinlemek için denize giden Y.E.C. (13), Y.C. (15) ve Ş.C. (4) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören cankurtaranlar, 3 çocuğu da denizden çıkarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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