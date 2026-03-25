Çorum'da Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan Boğazkale İlçe Tapu Müdürü tutuklandı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı gerekçesiyle İlçe Tapu Müdürü V.S. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İlçe Tapu Müdürü tutuklandı.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen ve Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen V.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

V.S'nin ifadesinde, sorgulamayı kendisinin yaptığını ancak elde ettiği verileri kimseyle paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

