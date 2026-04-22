Çorum'da Avrasya vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir Avrasya vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kırsal alanda kaydedilen görüntülerde, vaşağın izlediği kişiyle bir süre temasta bulunduğu görüldü.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir Avrasya vaşağı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kırsal bölgede kaydedilen cep telefonu görüntüsünde, Avrasya vaşağının bir süre görüntüyü kaydeden kişiyi izlediği, daha sonra ağaçların arasından giderek uzaklaştığı görülüyor.

Avrasya vaşağı, 12 Şubat'ta Boğazkale ilçesindeki bir güvenlik kamerasıyla da kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Şahin Şeker
