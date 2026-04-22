Çorum'da Avrasya vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir Avrasya vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kırsal alanda kaydedilen görüntülerde, vaşağın izlediği kişiyle bir süre temasta bulunduğu görüldü.
Kırsal bölgede kaydedilen cep telefonu görüntüsünde, Avrasya vaşağının bir süre görüntüyü kaydeden kişiyi izlediği, daha sonra ağaçların arasından giderek uzaklaştığı görülüyor.
Avrasya vaşağı, 12 Şubat'ta Boğazkale ilçesindeki bir güvenlik kamerasıyla da kaydedilmişti.
Kaynak: AA / Şahin Şeker