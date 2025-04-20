Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü

Boğazına Ağaç Parçası Takılan Köpeğe Vatandaşlardan Yardım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, boğazına ağaç parçası takılan köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ailenin müdahalesi sayesinde köpek eski sağlığına kavuştu.

Boğazına ağaç parçası takılan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde nefes almakta zorlanan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, boğazına takılan ağaç parçasını çıkartarak köpeğin hayatını kurtardı.

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 382. Sokak üzerinde yaşayan Suat Çakmak ve ailesi, bir sokak köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Köpeğin yanına giderek ağzını açan aile üyeleri, boğazına ağaç parçası takılan köpeği kurtarabilmek için seferber oldu. Hayvanın boğazına takılan ağaç parçası, aile üyelerinin uğraşları neticesinde çıkartıldı. Yapılan müdahale ile rahat bir nefes alan ve eski sağlığına kavuşan köpek, doğal yaşam alanına salındı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.