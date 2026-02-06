Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 Yılın Kareleri oylamasına katılarak, belirli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve seçimlerini açıkladı. Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İnci, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın, Cibaliye Kampı'ndaki Filistinlilerin hayır kurumlarının dağıttığı yemeklere ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturduğu anı yansıtan fotoğrafını tercih ederken, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren İnci, "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini oyladı.

İnci, her bir fotoğrafın birbirinden güzel olduğu için seçmekte çok zorlandığını belirterek, "Gönül hepsini seçmek istiyor. Özellikle Gazze'de çekilen fotoğraflar insanın içini üzüntüyle kaplıyor. Habercilik anlamında bakıldığında Anadolu Ajansı bana göre dünyada bir numara, tebrik ediyorum." dedi.

İnci, önceki senelerde de oylamaya katıldığını anımsatarak, "Her sene daha iddialı fotoğraflar çekiliyor. Sonuçlarda fotoğrafların arasında korelasyonu pek göremeyeceksiniz diye düşünüyorum. İstatistiksel??????? bir hesaplama yaparsanız fotoğraf arasında bir korelasyonun olmayacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu