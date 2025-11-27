Boğaziçi Üniversitesi'nden Mikroalg Temelli Biyopestisit Projesi

Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB), Fransız biyoteknoloji şirketi Immunrise Biocontrol ile mikroalg temelli yeni nesil biyopestisit geliştirmek için stratejik bir işbirliği başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, özellikle dünya genelinde üzüm, domates ve patates gibi stratejik tarım ürünlerinde ciddi ekonomik kayıplara yol açan mildiyö hastalığına karşı çevre dostu ve yüksek etkili bir çözüm sunulması amacıyla yeni bir proje yürütülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla İMBİYOTAB'ın Fransız şirketiyle başlattığı proje, kahverengi deniz mikroalg türü amphidiniumdan elde edilen biyopestisitlerin AR-GE süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Ürün geliştirme ve pilot ölçekli AR-GE süreçleri, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü'nde kurulan ileri mikroalg biyorafinerisinde yürütülüyor. Tesis, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklediği INDEPENDENT (Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti) Projesi kapsamında hayata geçirildi.

Proje sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında tarımsal çözümler sunulabilecek. Geliştirilen biyopestisitlerde, hedef biyoaktif moleküllerin en yüksek verim ve etkinlikte üretilebilmesi için hibrit bir yetiştirme sistemi uygulanıyor.

Mikroalgler, doğal ışık ve yapay LED aydınlatmanın hassas kombinasyonuyla yetiştirilirken, gelişmiş analitik cihazlarla süreçler gerçek zamanlı olarak izleniyor. Bu sayede ürünler, ticari tarım için gerekli kalite standartlarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin yürütücüsü Doç. Dr. Berat Haznedaroğlu, mikroalg biyoteknolojisindeki uzmanlıklarını, sürdürülebilir tarım çözümlerine dönüştürmek için kullandıklarını belirterek, "Bu işbirliği, mildiyö hastalığı ile mücadelede çiftçilere sentetik kimyasallara bağımlı olmadan etkili bir çözüm sunmamıza olanak sağlayacak. Böylece hem ürünleri koruyor hem de gelecek nesiller için daha sağlıklı bir ekosistem inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.