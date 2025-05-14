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Boğaziçi Üniversitesi'nde Olaylar: 15 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Olaylar: 15 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi
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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen olaylar sonucunda gözaltına alınan 15 şüpheli, "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Olaylarda 97 kişi gözaltına alınırken, 13 emniyet mensubu da yaralandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine başlanması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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