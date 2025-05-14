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Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın katıldığı konferansı protesto eden 15 kişiden 4'ü tutuklandı. 4 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken 7 kişinin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek istediği sırada polislere saldıran 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

4 KİŞLİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulama işlemleri tamamlanan 15 kişiden 4'ü "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi hakkında ise "Yurt dışına çıkış yasağı" ve "İmza" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan 7 kişinin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı. Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Niye ki? Bir insan herhangi bir şeyi protesto edemez mi? İçine edeyim böyle demokrasinin.

Yorum Beğen86
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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

6 yaşında kızı varsa evlenmeye talibim Nurettin yıldızın

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Haber YorumlarıSelman kaya:

ulan ne ülke... oradaki adam Ümit Özdağ olsa idi onu protesto etselerdi tutuklar mıydınız... Ne günlere kaldık... protesto edenleri tutukluyorlar

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme68
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Haber YorumlarıSerkan Sarı:

PKK ‘lılar dışında herkes tutuklandı

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıMurat TAŞKINER:

Kim bu oçğu?????????

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