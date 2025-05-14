Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek istediği sırada polislere saldıran 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

4 KİŞLİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulama işlemleri tamamlanan 15 kişiden 4'ü "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi hakkında ise "Yurt dışına çıkış yasağı" ve "İmza" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan 7 kişinin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı. Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.