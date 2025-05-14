Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız Protestosu: 15 Öğrenci Tutuklama İsteğiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız Protestosu: 15 Öğrenci Tutuklama İsteğiyle Mahkemeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nureddin Yıldız'ın konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine polis müdahale etti. 97 öğrenci gözaltına alındı, 15 öğrenci 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

(İSTANBUL) Çocukların evlenebileceği yönünde görüşleriyle tanınan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrencilerden 15'i 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yıllardır kayyum rektör tarafından yönetilen Boğaziçi Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde gerginlik yaşanmıştı. 6 yaşındaki çocukların bile evlenebileceği yönünde görüşleriyle tanınan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrencilere polis müdahale etmiş, çoğu ters kelepçe ile 97 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren öğrencilerden çoğu emniyetten serbest bırakılırken, 15'i öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan öğrencilerin tamamı "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla ve tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Öte yandan bir grup avukat, emniyette öğrencilerle görüştürülmeyince tutunak tuttu.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?

Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.