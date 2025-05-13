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Boğaziçi Üniversitesi'nde Göstericilere Polis Müdahalesi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Göstericilere Polis Müdahalesi
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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grubun polis ekiplerine saldırdığını, 13 polisin hafif yaralandığını ve 97 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grubun saldırdığı 13 polisin hafif yaralandığını, 97 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı belirtildi. Açıklamada, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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