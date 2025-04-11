Boğaziçi Üniversitesi'nde Direniş Devam Ediyor

(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin, Melih Bulu'nun 2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye rektör olarak atanmasının ardından başlattıkları direniş devam ediyor. Mezun kartlarının iptal edilmesi nedeniyle kampüse giremeyen Boğaziçi Üniversitesi mezunları da, protesto eylemine üniversite kapısının önünde dövizlerle destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun 2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye rektör olarak atanmasının ardından başlattıkları direnişe bugün de devam etti. Akademisyenlerin, atama rektörleri protesto amacıyla rektörlük binasına sırtlarını dönerek gerçekleştirdiği eyleme üniversitenin öğrencileri de eşlik etti.

"Bu halk sana boyun eğmez" pankartı açan öğrenciler, "AKP'den hesabı öğrenciler soracak", "Öğrenci tutsaklar onurumuzdur" sloganları atarak, protestolar gerekçesiyle üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Güney Kampüs'te gerçekleştirilen nöbet, öğrenciler ve akademisyenlerin hepbirlikte alkış tutmasının ardından sonlandı.

Mezun kartlarının iptal edilmesi nedeniyle kampüse giremeyen Boğaziçi Üniversitesi mezunları da, protesto eylemine üniversite kapısının önünde dövizlerle destek verdi.