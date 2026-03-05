Haberler

Boğaziçi Üniversitesinde "Geleneksel Ramazan İftarı" düzenlendi

Boğaziçi Üniversitesinde 'Geleneksel Ramazan İftarı' düzenlendi
Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Ramazan İftarı etkinliği, 3 bini aşkın katılımcıyla üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte cemaatle akşam namazı kılındı ve Filistin'e destek amacıyla bayrak asıldı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından "Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı" etkinliği düzenlendi.

BİSAK tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 11'incisi düzenlenen iftar programı, üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Programa öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ve davetlilerden oluşan 3 bini aşkın kişi katıldı. Etkinlik kapsamında katılımcılar aynı sofrada iftar yaptı.

İftarın ardından kampüste cemaatle akşam namazı kılındı ve toplu dua edildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, Gazze'de yaşanan gelişmelere dikkati çekmek amacıyla rektörlük binasına Filistin bayrağı asıldı.

İftar programında, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hucurat Suresi'nde yer alan "Müminler kardeştir" ayetine, Güney Kampüsü'nde yer verildi.

Kaynak: AA / Umut Kaya
