Boğaziçi Üniversitesi erkek ve kız yurtları törenle açıldı

Boğaziçi Üniversitesi erkek ve kız yurtları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin 21'inci asırda küresel ölçekte söz söyleyen, teknoloji üreten, savunma sanayisinden yapay zekaya kadar pek çok alanda iddia ortaya koyan bir ülke haline geldiğini belirten İnci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü ekonomi, ileri teknoloji, milli duruş ve tam bağımsızlık hedefleriyle millete yeni ufuk açtığını kaydetti.

İnci, Türkiye'nin kalkınma ve tam bağımsızlık yürüyüşüne güçlü katkı sunmak için Boğaziçi Üniversitesini Türkiye Yüzyılı'na hazırladıklarını belirterek, "Son 5 yılda üniversite tarihinin en kapsamlı yapısal dönüşümlerinden birini gerçekleştirdiğimize inanıyorum. 1994 yılından beri yaklaşık 33 yıldır akademisyen olarak görev yaptığım Boğaziçi Üniversitesinin son 5 yılda kazandığı ivmeyi sizin kararlı iradenize ve desteklerinize borçluyuz. Zatıalinizin iradesiyle 2021 yılında kurulan hukuk fakültemiz daha ilk yılından itibaren Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci kabul eden hukuk fakültelerinden biri olmuş, bu yaz ilk mezunlarını verecektir." diye konuştu.

Anadolu Hisarı Kampüsü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine kazandırılmasının son 40 yıldır yaşadıkları mekan kısıtlamasını önemli ölçüde hafifleten tarihi bir adım olduğunu aktaran İnci, "Bu kampüs özellikle İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerimiz için model ve her yönden güvenli bir eğitim alanı olmuştur." dedi.

İnci, akademik kadroyu güçlendirmek amacıyla son 5 yılda 150 yeni öğretim üyesini üniversiteye kazandırdıklarına dikkati çekerek "Dünyanın en saygın üniversitelerinden mezun, nitelikleriyle öne çıkan akademisyenleri kadromuza kazandırdık. 2021 yılında kurulan veri bilimi ve yapay zeka enstitümüz yerli ve yabancı araştırmacılarla büyümeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kurdukları Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsünün kültür ve iletişim ağında yeni bir akademik ufuk açtığına değinen İnci, teknoparkların üniversitenin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine büyük güç kattığını söyledi.

Depreme dayanıksız yurtları yıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle modern ve güvenli yurtlar inşa etmeye devam ettiklerini bildiren İnci, "Göreve başladığımızda QS Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 700'lü sıralarda yer alan üniversitemiz, bugün tarihinin en yüksek başarısını elde ederek dünyada 371'inci sıraya yükselmiştir. Sizlerin desteğiyle en kısa zamanda dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasında yer alabileceğimize dair güvenimiz tamdır." şeklinde konuştu.

İnci, "Ayağını bu topraklara sağlam basan ancak ufkunu dünyaya açan bir Boğaziçi Üniversitesi hedefiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bilimi, üniversiteyi ve ülkemizin menfaatlerini merkeze alan bir duruştan asla taviz vermiyoruz. Üreteni destekliyor, katkı sunmayanla aramıza mesafe koyuyoruz. Hayal dediğimiz pek çok hedef bugün desteklerinizle gerçeğe dönüşmüş bulunmaktadır." dedi.