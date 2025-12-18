Boğaziçi Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yer alan tarihi Albert Long Hall'da beşincisi gerçekleştirilen ödül töreni, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilirlik alanındaki başarıları onurlandırmak amacıyla, akademisyenleri, iş dünyasından isimleri ve sanatçıları "yeşil bir gelecek" vizyonuyla bir araya getirdi.

"ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN CESUR İNSANLAR İÇİN TOPLANDIK"

Tören, Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosunun konseriyle başladı. BUEC IEEE Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenaz Özgürbüz, törende yaptığı konuşmada bugünlerde sürdürülebilirlik kelimesini çok sık duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Bazen içi boşaltılıyor, bazen bir trend gibi algılanıyor. Oysa bizim jenerasyonumuz için sürdürülebilirlik, şık bir kurumsal hedef değil, tartışmasız bir varoluş mücadelesidir. Gezegenimiz bize atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecekten ödünç aldığımız bir emanet. Biz bu gece burada, havayı, suyu, toprağı ve üzerinde yaşayan tüm canlıları korumak için inisiyatif alan, elini taşın altına koyan cesur insanları için toplandık."

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Atılan her yeşil adımla ve her çevre dostu kararla kendilerine umut verildiğini dile getiren Özgürbüz, "Çevre mücadelesi tek kişilik bir oyun değil, kolektif bir eylemdir. Bu sebeple, sonuç ne olursa olsun aday listemizde yer alarak bu büyük sorumluluğu paylaşan herkes bizim nezdimizde kazanmıştır. Projeleriyle ve vizyonlarıyla 'daha yaşanabilir bir dünya' idealine omuz veren, elini taşın altına koyan her bir isme teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törende, 17 kategoride, 450 bin halk oyu ve jüri oylarıyla belirlenen yılın çevreci kişileri ve kurumlarına ödülleri takdim edildi.