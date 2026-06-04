Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'nda yunuslar havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda deniz suyunun turkuaz renge bürünmesiyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında sürü halinde ilerleyen yunuslar havadan görüntülendi.
İSTANBUL Boğazı'nda deniz suyu renginin turkuaza bürünmesiyle birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında yunuslar havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı'nda deniz suyu renginin turkuaza dönüşmesiyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde yunuslar görüldü. Köprü altında sürü halinde ilerleyen yunuslar, turkuaz suların yüzeyinde adeta dans etti. Su üstüne atlayarak birbirleriyle yarışan yunuslar, görsel şölen sundu. Yunuslar havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı