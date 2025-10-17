Boğa Saldırısı Sonucu Yaşamını Yitiren Çiftçi Hayatını Kaybetti
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde büyükbaş hayvancılık yapan 70 yaşındaki Ümmet Kabaktepe, boğanın demir parmaklıklara sıkıştırması sonucu yaralandı. Hastanede iki gündür tedavi gören Kabaktepe, hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yazıhüyük beldesinde büyükbaş hayvancılık yapan Ümmet Kabaktepe (70), hayvanlarına yem verdiği sırada ahırdaki boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırıldı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kabaktepe'yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kabaktepe, iki gündür tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel