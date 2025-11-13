Haberler

Boeing, Etiyopya'daki Kazada Hayatını Kaybeden BM Danışmanının Ailesine 28 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD federal mahkemesi, 2019 yılında Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max uçağında hayatını kaybeden BM danışmanı Shikha Garg'ın ailesine 28 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Boeing, ayrıca Garg'ın eşine ek olarak 3,45 milyon dolar ödeyecek.

ABD'de federal mahkeme, Boeing şirketinin 2019'da Etiyopya'da bir Boeing 737 Max uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) danışmanı Shikha Garg'ın ailesine 28 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Kazaya ilişkin duruşma, Boeing'in eski genel merkezinin bulunduğu Chicago'da bir hafta sürdü.

Federal mahkeme, Boeing'in, 2019'da Etiyopya Havayolları'nın 302 numaralı uçuşunda bulunan 157 kişinin tamamının hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybeden Garg'ın ailesine 28 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

Boeing ayrıca, Garg'ın eşi Soumya Bhattacharya'ya mahkeme dışında şirketle vardığı anlaşma kapsamında ek olarak 3,45 milyon dolar ödeyecek.

Aileyi temsil eden avukatlar Shanin Specter ve Elizabeth Crawford, yaptıkları açıklamada, "Jürinin kararından memnunuz. Bu karar, Boeing'in görevi suiistimalinde kamuoyuna hesap verilmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Boeing'den yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dilenerek, ailelerin mahkemede haklarını arama hakkına saygı duyulduğu belirtildi.

Boeing Max uçağı, Mart 2019'da Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıştan birkaç dakika sonra düşmüştü.

Etiyopya Havayolları'nın 302 numaralı uçuşunda bulunan diğer birçok yolcu gibi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı danışmanı Garg da Kenya'nın Nairobi kentinde düzenlenen BM çevre toplantısına katılmak için uçağa binmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.