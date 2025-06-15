Bodrum Kalesi, Jandarma'nın 186. Yıl Dönümünde Işıklandırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Kalesi, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca 186. yıl kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bodrum Kalesi de özel çalışma ile kırmızı ve mavi renklerle ışıklandırıldı. Türk bayrağı yansıtılan kale önünde ise jandarma araçları eşliğinde "Kanun ordusu Jandarma 186 yaşında" pankartı açıldı.