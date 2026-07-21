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Bodrum'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

Bodrum'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı
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Bodrum Gümüşlük Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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