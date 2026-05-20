Bodrum'da feribota kuvvetli rüzgar engeli

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça ve Datça- Bodrum ilçeleri arasındaki karşılıklı feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Bodrum'da yarın öğle saatleri itibariyle denizlerde kuvvetli rüzgar beklenirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "21.05.2026 tarihinde yapılması planlanan; Bodrum - Datça 09.00, Datça - Bodrum 17.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

