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Bodrum'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca kara araçlarıyla müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, gece çalışmalara ara veren uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca kara araçlarıyla müdahale edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, gece çalışmalara ara veren uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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