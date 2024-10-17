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Bodrum'daki Maki Yangını 1 Saate Söndürüldü

Bodrum'daki Maki Yangını 1 Saate Söndürüldü
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Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde çıkan maki yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangın 5 hektar alanı etkiledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilerle kaplı alanda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

Gümüşlük Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında maki yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iki yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Fırat AKAY BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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