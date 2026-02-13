Bodrum'da sağanak; yollar trafiğe kapandı, iş yerlerini su bastı
Bodrum Mumcular Mahallesi'nde etkili olan sağanak, göletteki su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Taşan göletteki balıklar, kara yoluna yayılan suyla beraber yüzerken, vatandaşlar tarafından toplandı.
TAŞAN GÖLETTEKİ BALIKLAR YOLA SAÇILDI
Bodrum'da etkili olan sağanakla birlikte Mumcular Mahallesi'ndeki su seviyesi yükselen bir gölet, taştı. Göletteki balıklar, taşkın nedeniyle çevreye yayılan suyla kara yoluna dağıldı. Su dolu yolda yüzen balıklar, vatandaşlar tarafından yakalandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel