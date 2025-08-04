Bodrum'daki Barajlarda Su Seviyesi D düştü

Bodrum'daki Barajlarda Su Seviyesi D düştü
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Bodrum'un Geyik ve Mumcular barajlarının doluluk oranları son iki ayda önemli ölçüde azaldı. Geyik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 33'e, Mumcular Barajı'nınki ise yüzde 22'ye geriledi. Bu durum, su tüketiminin arttığı yaz sezonunda su kesintilerine neden oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarının su seviyesi, son 2 ay içerisinde düşüşe geçti. Geyik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 33'e, Mumcular Barajı'nınki ise yüzde 22'ye geriledi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonunda turizmde hareketlilik devam ediyor. İlçedeki su tüketimi de yoğunluğa bağlı olarak arttı. Buna bağlı Bodrum'u besleyen barajlardaki doluluk oranlarında düşüş yaşandı. Bodrum'a içme suyu sağlayan, 10 Haziran'da yüzde 48 doluluğa sahip Geyik Barajı'nın su seviyesi yüzde 33'e, yüzde 31 doluluğa sahip Mumcular Barajı'nda ise yüzde 22'ye geriledi. Yarımadanın çeşitli noktalarında zaman zaman su kesintileri yaşanırken, vatandaşlara tankerle su teminine başlandı.

Öte yandan, Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranının geçen yıl yüzde 12, Geyik Barajı'ndaki doluluk oranının ise aynı dönemde yüzde 31 olduğu belirtildi. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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