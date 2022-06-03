Bodrum'da, yüzerek adaya geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Bodrum'da, yüzerek adaya geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da, yüzerek adaya geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.50'de Bodrum açıklarında 2 kaçak göçmenin İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalıştığını tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

İstanköy Bodrum Güncel Haberler

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