Bodrum'da, yüzerek adaya geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Bodrum'da, yüzerek adaya geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.50'de Bodrum açıklarında 2 kaçak göçmenin İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalıştığını tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel