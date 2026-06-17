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Bodrum'da yunusun tekneye eşlik ettiği anlar kamerada

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Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi açıklarında seyir halindeki tekneye bir yunus eşlik etti. Vatandaşlar, yunusun akrobatik hareketlerini cep telefonuyla kaydetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir yunusun, seyir halindeki tekneye bir süre eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Torba Mahallesi açıklarında denize açılan vatandaşlar, teknelerinin yanında yüzmeye başlayan bir yunusla karşılaştı. Bir süre tekneyle birlikte ilerleyen yunus, su yüzeyindeki hareketleriyle ilgi çekti.

Vatandaşlar, teknenin pruvasında yüzerek adeta yarışan yunusun oluşturduğu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntülerde yunusun tekneye paralel şekilde yüzdüğü ve zaman zaman su yüzeyine çıkarak akrobatik hareketler yaptığı görüldü.

Yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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