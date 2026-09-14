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Bodrum'da yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemelerde, 50 şüphelinin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettiği belirlendi.

Şüphelilerin hesap hareketlerinde toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin 363 liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı. Diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 62 cep telefonu ile 225 dijital materyal ve 2 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili adli tahkikatların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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