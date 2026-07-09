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Bodrum'da yapı marketin deposunda yangın; 1 yaralı

Bodrum'da yapı marketin deposunda yangın; 1 yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yapı marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralandı, çeşitli yapı malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir yapı marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralandı.

Yahşi Mahallesi'nde bir yapı markete ait, içerisinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek isteyen 1 kişi, yaralandı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekiplerce bölgede soğutma çalışması devam ederken, çeşitli yapı malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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