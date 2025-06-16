Bodrum'da Yangın Uyarısı: Ekipler Zamanla Yarışıyor

(İZMİR) - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi'nde çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için zamanla yarışılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesi'nde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına karadan 10 arazöz, 1 su tankeri ve 60 personel katılırken, havadan ise 5 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı ile yoğun müdahale sürüyor. Yerleşim alanlarına yakın noktada çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber oldu. Bölgeden yükselen dumanlar çevre yerleşim alanlarından da görülebilirken, ekipler yangının yayılmasını önlemek amacıyla çevre güvenliğini artırdı.